СММ ОБСЄ зафіксувала близько 360 вибухів біля краю ділянки розведення в Золотому

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті місії за 24 лютого.

"Протягом дня 23 лютого, перебуваючи в п'яти різних місцях, спостерігачі чули близько 360 вибухів (з яких майже 180 оцінено як вибухи від мінометного вогню), а також орієнтовно 130 пострілів і черг зі стрілецької зброї і великокаліберного кулемета (всі, за оцінкою, поза ділянкою розведення, проте в межах 5 км від її краю)", - йдеться в повідомленні.

Також 22 і 23 лютого спостерігачі бачили членів збройних формувань (з нарукавними пов'язками з написом "СЦКК") біля південного краю ділянки розведення в районі Золотого.

Крім того, ввечері 22 та в ніч на 23 лютого камера СММ у н. п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська) зафіксувала 1 вибух невизначеного походження приблизно за 1-2 км на східно-південний схід (визначити, на ділянці розведення в районі Золотого чи за її межами, не вдалося). Ця камера також зафіксувала 6 снарядів і 5 вибухів невизначеного походження в межах 1-3 км на східно-південний схід (всі, за оцінкою, поза ділянкою розведення, але в межах 5 км від її краю).

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