Рятувальники виявили тіла трьох людей в охопленому вогнем колекторі в Києві, - ДСНС. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

25 лютого о 6:21 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Набережно-Корчуватській, 56/66, що в Голосіївському районі столиці.

Прибувши на місце події, пожежники встановили, що в люку теплотраси зайнялося сміття.

Під час проведення розвідки бійці виявили 3 осіб без ознак життя.



Фото: сайт ДСНС

О 7:02 рятувальники локалізували пожежу та о 7:38 – ліквідували.

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На місці було задіяно 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 8 рятувальників особового складу.

Причина займання наразі встановлюється.