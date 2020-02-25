Рятувальники виявили тіла трьох людей в охопленому вогнем колекторі в Києві, - ДСНС. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
25 лютого о 6:21 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Набережно-Корчуватській, 56/66, що в Голосіївському районі столиці.
Прибувши на місце події, пожежники встановили, що в люку теплотраси зайнялося сміття.
Під час проведення розвідки бійці виявили 3 осіб без ознак життя.
О 7:02 рятувальники локалізували пожежу та о 7:38 – ліквідували.
На місці було задіяно 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 8 рятувальників особового складу.
Причина займання наразі встановлюється.