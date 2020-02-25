Помер останній маршал СРСР Язов, засуджений у Литві до 10 років за військові злочини

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Причиною смерті стала важка і тривала хвороба.

Язов був останнім міністром оборони СРСР і останнім із тих, що залишалися в живих, маршалом Радянського Союзу. Військовим відомством він керував з травня 1987 року по серпень 1991 року. За цей час він вивів радянські війська з Афганістану. Язов також був членом ЦК КПРС і кандидатом у члени Політбюро ЦК з 1987 року, а з 1990 року - членом президентської ради СРСР і потім членом Радбезу СРСР.

У серпні 1991 року він як член ДКНС (ГКЧП) дав наказ про введення танків та іншої військової техніки в Москву. Його заарештували після прильоту у "Внуково" з Фороса і звинуватили в державній зраді. У лютому 1994 року він потрапив під амністію.

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У березні 2019 року Вільнюський окружний суд заочно визнав Язова винним у військових злочинах і злочинах проти людяності у справі про події 13 січня 1991 року і засудив до десяти років позбавлення волі.

Він обвинувачувався в тому, що в кінці 1990 року створив організовану групу зі 160 військових і політичних діячів з метою повернення Литви до складу СРСР. В обвинувальному акті йдеться, що, залучаючи компартію і створюючи різні організації, Язов зі своїми соратниками доручив іншим посадовим особам "підготувати план перейняття владу в Литві, скласти список стратегічно важливих об'єктів, що підлягають захопленню, включивши в нього державні органи влади та управління, об'єкти масової інформації, комунікації, шляхів сполучення".

Згідно з документом, 11 січня 1991 року за реалізації плану злочинних діянь за допомогою військових дій були розпочаті агресія з боку Радянського Союзу і збройний конфлікт у Литві. У ніч на 13 січня 1991 року радянські військові та спецпідрозділи силових органів захопили Вільнюську телевежу і будівлю Литовського радіо. Це сталося через рік після того, як республіка оголосила про відновлення своєї незалежності від СРСР. У подіях у Вільнюсі загинули 14 людей, сотні постраждали.

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