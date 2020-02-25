Не вірю в проведення місцевих виборів в ОРДЛО восени тільки на 50%, - Данілов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "LIGA.net".

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер раніше заявив, що не вірить у можливість проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі цього року.

Данілов, коментуючи його слова заявив: "Я з великою повагою ставлюся до пана Волкера, але розведення відбувається тільки за умови взаємності. Якщо одна сторона не відходить, то й інша теж. Інша справа, що Волкер не вірить в те, що будуть проведені вибори, і він це говорить на 100%. Я можу сказати, що теж в це не вірю, але на 50%".

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За його словами, він хоче "по-перше, - поставити наших прикордонників на нашому українському кордоні, по-друге - організувати спільне патрулювання територій з членами місцевих громад".

"Цей досвід уже був у Хорватії. Він був різний. Я не можу сказати, що в групах по чотири людини не було певних суперечок. Але ми повинні до цього наполегливо йти", - додав він.

Данілов підкреслив, що вибори повинні проходити тільки за умови дотримання Конституції України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що хотів би в жовтні провести місцеві вибори на всій території України. Водночас він підкреслив, що вибори можуть проводитися виключно за українськими законами.