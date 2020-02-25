Кіберполіція спільно з правоохоронцями США викрила банду хакерів, яка спустошувала банківські рахунки по всьому світу. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

За даними відомства, працівники кіберполіції та правоохоронні органи США, у межах реалізації міжнародної спецоперації, викрили протиправну діяльність транснаціональної групи хакерів. Фігуранти спеціалізувалися на викраденні фінансової інформації громадян та комерційних структур із подальшим заволодінням їхніми грошовими активами.



Фото: сайт МВС

Зокрема, у лютому нинішнього року, у ході розслідування кримінального провадження, розпочатого Головним слідчим управлінням Національної поліції України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, було задокументовано протиправну діяльність громадянина України, який є учасником цього хакерського угрупування. Його роль полягала у створенні шкідливого програмного забезпечення, яке в подальшому використовувалося для спустошення банківських рахунків по всьому світу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кіберполіція викрила одесита, який обікрав банк на 1 млн гривень

На підставі зібраних доказів працівники кіберполіції Київщини із залученням бійців підрозділу спецпризначення ГУНП в Київській області провели обшук за місцем мешкання фігуранта. За результатами вилучено комп’ютерну техніку та телекомунікаційне обладнання. Попередній огляд підтвердив відношення особи до вчинення вказаних вище злочинів.

Дії зловмисника кваліфікуються за ознаками ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.