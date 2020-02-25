Чиновники "Київміськсвітла" підозрюються в масштабних зловживаннях під час держзакупівель, - СБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, у 2018 році керівництво кількох структурних підрозділів комунального закладу забезпечило перемогу в тендері на придбання освітлювальних засобів для поточних потреб міста наближеній до них комерційній структурі. Загальна сума контрактів становила кілька десятків мільйонів гривень, частину з якої було розтрачено.

За попередньою версією слідства, під час підготовки кошторису чиновники свідомо завищили реальну ринкову вартість на лампи для вуличного освітлення.

Ініційована Службою комплексна товарознавча та судово-економічна експертизи засвідчили, що через такі дії посадовців місцевому бюджету завдано збитки у особливо великих розмірах.

Наразі п’ятьом посадовцям "Київміськсвітла" оголошено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

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