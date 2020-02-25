В активістів і співзасновників Українського Кібер Альянсу відбуваються обшуки: в організації заявляють про політичний тиск

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Українського Кібер Альянсу у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ранком 25 лютого, у громадських активістів та співзасновників ГО "Український Кібер Альянс" Sean Brian Townsend (Шон Таунсенд), Олександра Галущенка та Андрія Перевезія проводяться обшуки за місцем їхньої реєстрації. Наразі ми не маємо більш детальної інформації, щодо причини таких дій. Ми пов'язуємо такі дії Національної поліції України політичним тиском на наших активістів", - йдеться в повідомленні.

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Ukrainian Cyber ​​Alliance - спільнота українських кіберактивістів з різних міст і куточків світу. Альянс створили в 2016 році, його мета - протистояти російській агресії в Україні.

Нагадаємо, в 2018 році спільнота кіберактивістів Ukrainian Cyber ​​Alliance (UCA) з нагоди Дня захисника України зламала близько 150 російських сайтів, розмістивши на них привітання для українських воїнів. Також у 2018 році активістам вдалося отримати доступ до листуванням і документів так званих "депутатів народної ради "ДНР".

У 2016 році українські хакери присвятили злом понад 15 сайтів російських пропагандистів Дню Конституції.

У 2017 році було оприлюднено документальний фільм про операцію Українського Кібер Альянсу.

Активісти з команди Український Кібер Альянс (UCA) відомі зломом листування з канцелярії помічника президента РФ Владислава Суркова.