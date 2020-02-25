ДБР повідомило про підозру екснардепу в перешкоджанні діяльності журналіста

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР.
"Слідством встановлено, що 18 жовтня 2019 року колишня народна депутатка перешкоджала роботі журналіста під час висвітлення ним подій, які відбувались у залі судового засідання. Підозрювана відібрала у працівника ЗМІ телефон та припинила здійснення відеозапису", - повідомляє ДБР.
У повідомленні не називається прізвище екснардепа.
Як зазначає агентство "Інтерфакс-Україна", йдеться про народну депутатку фракції "Народний фронт" Тетяну Чорновол.
За даними співрозмовника агентства, інцидент стався під час засідання Апеляційного адміністративного суду Києва з питання обраного запобіжного заходу народному депутату Ради VIII скликання фракції "Народний фронт" Сергію Пашинському.
У ДБР зазначають, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора. У разі доведення вини підозрюваній загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.