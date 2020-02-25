Киянка отримала рекордну платіжку за тепло в 53 тис. грн. У "Київтеплоенерго" підтвердили справжність рахунка і пояснили причину

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці компанії в Facebook.

"На жаль, мусимо підтвердити, що ця інформація не фейкова і мешканка будинку за адресою: вул. Є. Сверстюка, 52-В дійсно отримала платіжку за опалення 4-кімнатної квартири з опалювальною площею 127,3 кв.м у січні 52 932,18 грн.

Це не помилка і не технічний збій. Справа в тому, що в 23-поверховому будинку на вулиці Є. Сверстюка, 52-В із 177 квартир на початку опалювального сезону лише 5 квартир лишались без квартирних лічильників опалення. А до початку лютого в будинку залишилась лише одна квартира без взятого на комерційний облік приладу обліку теплоенергії.

Мешканці квартир з лічильниками опалення оплачують лише спожите тепло за показаннями своїх лічильників та опалення місць загального користування. А різниця, що утворюється між показаннями загальнобудинкового лічильника та сумарними показаннями усіх індивідуальних, нараховується мешканцям без індивідуального лічильника", - сказано в повідомленні.

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У компанії зазначили, що нарахування за опалення в будинках, де є технічна можливість встановити квартирні лічильники опалення, здійснюються за методикою, затвердженою Законом України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" № 2119–VIII від 22.06.2017 та Постановою КМУ "Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення" №630 від 21.07.2005 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630-2005-%D0%BF

"Хоча з точки зору закону нарахування за опалення в будинку на вул. Сверстюка, 52-В правильне, однак з огляду на реалії — суперечить логіці справедливих нарахувань для клієнтів. Одна квартира не повинна й не може оплачувати різницю між будинковим і квартирними лічильниками. І це проблема не лише Київтеплоенерго і його клієнтів, така ж ситуація і в інших містах. Причина полягає у недосконалості нормативної бази, зокрема Постанови КМУ №630, вимог якої дотримуються теплопостачальники.

Методика спричиняє колізію, коли фінансове навантаження за різницю між показниками загальнобудинкового лічильника та індивідуальними приладами обліку й МЗК (місця загального користування) покладається на споживачів без індивідуальних лічильників. Коли у будинку без індивідуальних лічильників лишається 2-4 квартири, суми нарахувань стають шокуючими", - сказано в повідомленні.

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Як зазначив директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін на зустрічі з журналістами, наявна методика працює, коли 50-70% квартир обладнані індивідуальними лічильниками. Коли оснащення індивідуальними приладами обліку в будинку перевищує 70%, але не досягає 100%, такий алгоритм дає збій: "Для таких випадків потрібна методика, яка давала б змогу врегульовувати ці питання в інтересах споживача. Розуміючи абсурдність ситуації, яка виникла, ми будемо звертатися до уряду і профільного міністерства з ініціативою створення альтернативної методики проведення нарахувань для будинків, де більше ніж 70% квартир обладнані індивідуальними приладами обліку".

У компанії підкреслили, що зараз найнадійніший спосіб уникнути подібної ситуації для жителів будинків, де сусіди встановили індивідуальні лічильники опалення, - також встановити індивідуальний лічильник.

""Київтеплоенерго" усвідомлює соціальне значення послуг, які надає компанія. Тому перерозподіл спожитого тепла будинком буде переглянуто і буде здійснено перерахунок", - резюмували в компанії.





