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25.02.20 11:49

Приємно залишатися одним із головних ворогів проросійської п'ятої колони, - Турчинов

Приємно залишатися одним із головних ворогів проросійської п'ятої колони. Так прокоментував Олександр Турчинов так званий "рейтинг політичного негативу", що з'явився на інтернет-ресурсах і телеканалах, підконтрольних ОПЗЖ.

Приємно залишатися одним із головних ворогів проросійської п'ятої колони, - Турчинов

"На інтернет-ресурсах та телеканалах, підконтрольних ОПЗЖ та проросійській "п‘ятій колоні", яка, на жаль, останнім часом достатньо впевнено почуває себе в нашій країні, поширюють так званий "рейтинг політичного негативу". Про це Турчинов написав у  Facebook.

"Мене поставили на поважну лідерську позицію. На думку українофобів, я "розв'язав війну" проти нещасної беззахисної Росії та пропагував ненависть до "дружнього" путінського режиму.

Вже скоро буде рік, як я пішов у відставку, але у проросійських сил та їх господарів продовжую залишатися одним із головних ворогів. Як не крути, а приємно", - написав Турчинов.

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