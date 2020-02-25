Якщо РФ повертає Крим, вода піде туди одразу, - Данілов

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Liga.net. повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, з політичної точки зору, це також неможливо.

"Моя особиста думка: ми не можемо поставляти воду в окупований Крим. Більше того, з політичної точки зору, я думаю, що це неможливо. Якщо Російська Федерація повертає Крим, то вода піде туди одразу. Це складне питання. І думати, що є проста відповідь, не можна", - сказав він, коментуючи точку зору щодо питання води голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На запитання про подачу води до Криму не можна відповісти за 30 секунд на ток-шоу. Це буде для мене наукою на майбутнє, - "слуга народу" Арахамія

Нагадаємо, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.

Його заяву раозкритикував глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров: "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?".

Пізніше Арахамія уточнив, що висловив лише особисту позицію, а не позицію своєї політсили.