Данілов про Росію: "Ми ще побачимо її розвал"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Лига.net.

"Росія в складному становищі. Ми ще побачимо її розвал. Складні релігійні питання, демографічні проблеми, відносини з Китаєм ... Путін це розуміє і тому вибирає зовнішнього ворога. Спочатку це були грузини, тепер ми. Без зовнішнього ворога він не може об'єднати те, що вони називають росіянами.

"Але скажіть мені, які громадяни Ічкерії є росіянами? Це інша країна і релігія. Цей привид довго триматися не може. Певний час він тримається на грошах. Але гроші - річ, яка дуже швидко закінчується", - сказав Данілов.

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Секретар РНБО зазначив, що в подальшому все залежатиме від цін на нафту і газ, а також впливу коронавірусу на Китай.

"Все буде залежати від цін на нафту і газ. Ми ще не знаємо, який вплив коронавірус матиме на Китай, другу економіку світу. Дуже багато питань щодо газу. Точно буде боротьба за арктичний шельф. І чи зможе Росія витримати цю гонку? Я не упевнений", - резюмував Данілов.

Нагадаємо, в інтерв'ю в 2007 році Данілов говорив, що Росія розв'яже війну проти України: на Донбасі - за енергоносії, в Криму - тому що Чорноморський флот із Севастополя не піде.