Обшуки в активістів Українського Кібер Альянсу відбуваються в межах справи про злом табло Одеського аеропорту і розміщення напису "F#ck you Gretta". ДОКУМЕНТ

Відповідну постанову одеського суду оприлюднили під постом Українського Кібер Альянсу про проведення обшуку, передає Цензор.НЕТ.

Слідчі дії відбуваються за місцями реєстрації Шона Таунсенда, Олександра Галущенка та Андрія Перевезія. Перевезій на сторінці у Facebook підтвердив інформацію про обшуки.

Згідно з постановою суду, активістів підозрюють нібито у зломі табло Одеського аеропорту і виведенні на нього напису "F#ck you Gretta". Обшук санкціоновано постановою одеського суду. Підставою для слідчих дій стала стаття 361 Кримінального Кодексу України - "Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку".

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Ukrainian Cyber ​​Alliance - спільнота українських кіберактивістів з різних міст і куточків світу. Альянс створили в 2016 році, його мета - протистояти російській агресії в Україні.

Нагадаємо, в 2018 році спільнота кіберактивістів Ukrainian Cyber ​​Alliance (UCA) з нагоди Дня захисника України зламала близько 150 російських сайтів, розмістивши на них привітання для українських воїнів. Також у 2018 році активістам вдалося отримати доступ до листуванням і документів так званих "депутатів народної ради "ДНР".

У 2016 році українські хакери присвятили злом понад 15 сайтів російських пропагандистів Дню Конституції.

У 2017 році було оприлюднено документальний фільм про операцію Українського Кібер Альянсу.

Активісти з команди Український Кібер Альянс (UCA) відомі зломом листування з канцелярії помічника президента РФ Владислава Суркова.