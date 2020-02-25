Головний здобуток України за останні 10 років - демократія, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він сказав у Києві на Форумі реформ: на шляху до Вільнюса.

"Головним здобутком нашої країни за останнє 10-ліття є демократія, і як демократія ми уже відбулися. Звичайно, це робить нас більш вразливими, бо інформаційні війни дають можливість комусь розхитувати ситуацію, намагатися зіштовхувати різні частини суспільства, але головне, що в нас є дух свободи і бажання змінюватися. Ми точно як країна в цьому плані вже відбулися", - наголосив Гончарук.

Тепер, за його словами, завдання держави - трансформувати українську економіку, над чим і працює уряд. "Це ринок землі, ринок праці, ринок капіталу", - зазначив він.

Прем'єр нагадав, що торік уряд був переважно зосереджений на енергетичній безпеці країни, а цього року буде сфокусований на розвитку економіки.

"Я впевнений, що країна може бути змінена найближчим часом докорінно, і це може зробити нашу державу однією з найбільш успішних і цікавих у світі", - зазначив він.

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