75% росіян вважають, що РФ потрібен "сильний і владний керівник", - опитування "Левада-центру"

Про це йдеться в результатах опитування "Левада-центру", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Ведомости".

Серед респондентів 49% вважають, що сильна рука потрібна постійно (зниження на 9 п. п. після максимуму в листопаді 2018 р.), а ще 26% - що іноді, наприклад зараз (22% у 2018 р., максимум у 46% був у березні 2014 р.). Частка тих, хто каже, що передачі всієї влади одній людині "у жодному разі не можна допускати", зросла із 18 до 22%.

Водночас 59% респондентів впевнені, що люди, яких обирають в органи влади, швидко забувають про проблеми народу, 25% - що керівництво живе тільки своїми інтересами, і лише 14% вважають владу "народною". Нарешті, тільки 19% опитаних мають "доволі чітке уявлення" про те, куди рухається країна, у 40% воно "доволі туманне", а у 23% - немає ніякого.

Сильна рука - стрижень нашої політичної культури, запит на неї вказує на більший авторитаризм, пояснює директор "Левада-центру" Лев Гудков: "У момент розпаду СРСР про неприпустимість зосередження влади в одних руках говорили 44%, а про необхідність - загалом 41%. Наприкінці правління Бориса Єльцина і після приходу до влади Володимира Путіна другий показник становить від 70 до 80%, і це стає домінантою політичної культури".

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Установка на сильного лідера пов'язана з критичним ставленням до влади, зазначає російський соціолог: "Частка тих, хто каже, що владі немає діла до народу, загалом становить у різні роки від 74 до 88%. І це взаємопов'язані речі. Люди вважають, що сильний лідер може врівноважити корумповану бюрократію. Наша партсистема фіктивна і не артикулює інтереси людей, тому в них і немає уявлення, куди рухається країна. Бажання сильної руки виникає через дезорієнтацію і невдоволення людей владою і їх сподівання на лідера, який може забезпечити справедливість розподілу і якось вкоротити бюрократію".

Щоправда, це не стільки реальний лідер, скільки міфологізоване уявлення про батька нації, додає Гудков: "Така особливість нашої політичної культури - поєднання ілюзорних надій на майбутнє і роздратування реальністю".

У масовій свідомості є стійке уявлення про те, що, коли у країни сильний лідер, незалежно від типу політсистеми, вона розвивається, про людей дбають і все йде добре, каже керівник Фонду розвитку громадянського суспільства РФ Костянтин Костін: "Під сильною рукою маються на увазі не масові репресії та інші людожерські історії, а саме наявність рішучого лідера. За слабкого лідера все завжди закінчується кризами".

Претензії ж до влади традиційні як для Росії, так і для західних демократій, зазначає експерт: "Люди вважають, що чиновники працюють на себе, не враховують інтереси народу. Це вписується в антиелітні настрої, які є сильними на Заході і з'явилися в Росії".

Протиріччя між бажанням сильної руки і претензіями до влади теж немає - це "стара історія про доброго царя і поганих бояр", наголошує Костін: "Антиелітний тренд у Росії саме і пом'якшений за рахунок сильного правителя, який у кризові моменти може змусити чиновників працювати в інтересах людей".