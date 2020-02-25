Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
25.02.20 11:37

Деякі реформи важко пояснити громадськості, хоча вони важливі для майбутнього країни, - МЗС Литви закликало до консолідації в Україні всіх зацікавлених у змінах

Усі стейкхолдери в Україні мають бути консолідовані для підтримки процесу реформ в Україні, заявив посол з особливих доручень міністерства закордонних справ Литви Річардас Дягутіс.

Деякі реформи важко пояснити громадськості, хоча вони важливі для майбутнього країни, - МЗС Литви закликало до консолідації в Україні всіх зацікавлених у змінах

"Деякі реформи важко пояснити республіці. Хоча в далекій перспективі вони важливі для майбутнього країни ... У цих умовах дуже важливо, щоб усі стейкхолдери були консолідовані в підтримці порядку денного реформ через діалог і партнерство", - сказав він на "Форумі реформ: на шляху до Вільнюса" в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Дягутіс наголосив, що Литва цінує близьке співробітництво з українським урядом і Верховною Радою в підготовці конференції з реформ в Україні, яка відбудеться у Вільнюсі 7 липня, а також спільні зусилля міжнародної спільноти та українського громадянського суспільства, щоб забезпечити продовження, стабільність і послідовність реформ в Україні.

Також читайте: Західні партнери закликали Україну продовжити медреформу, не вносячи в неї істотних змін

"Литва спільно з Україною прийматиме четверту конференцію щодо реформ в Україні у Вільнюсі 7 липня цього року. Ми вважаємо майбутню конференцію щорічними зборами для України, щоб поміркувати над результатами першого року після виборів за допомогою презентації досягнень у процесі реформ, а також пріоритетів і плану дій імплементації протягом 2020 року", - зазначив він.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100