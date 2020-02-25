Деякі реформи важко пояснити громадськості, хоча вони важливі для майбутнього країни, - МЗС Литви закликало до консолідації в Україні всіх зацікавлених у змінах

"Деякі реформи важко пояснити республіці. Хоча в далекій перспективі вони важливі для майбутнього країни ... У цих умовах дуже важливо, щоб усі стейкхолдери були консолідовані в підтримці порядку денного реформ через діалог і партнерство", - сказав він на "Форумі реформ: на шляху до Вільнюса" в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Дягутіс наголосив, що Литва цінує близьке співробітництво з українським урядом і Верховною Радою в підготовці конференції з реформ в Україні, яка відбудеться у Вільнюсі 7 липня, а також спільні зусилля міжнародної спільноти та українського громадянського суспільства, щоб забезпечити продовження, стабільність і послідовність реформ в Україні.

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"Литва спільно з Україною прийматиме четверту конференцію щодо реформ в Україні у Вільнюсі 7 липня цього року. Ми вважаємо майбутню конференцію щорічними зборами для України, щоб поміркувати над результатами першого року після виборів за допомогою презентації досягнень у процесі реформ, а також пріоритетів і плану дій імплементації протягом 2020 року", - зазначив він.