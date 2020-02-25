Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
25.02.20 11:28

Коронавірус COVID-19: близько тисячі осіб ізолювали в готелі на Канарських островах

Влада Іспанії ухвалила рішення закрити на карантин готель Costa Adeje Palace на півдні острова Тенеріфе через коронавірус. Зараз на території комплексу перебуває близько тисячі осіб.

Коронавірус COVID-19: близько тисячі осіб ізолювали в готелі на Канарських островах

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новую газету", про це повідомляє видання Diario de Avisos.

Таке рішення було ухвалено після того, як у одного з постояльців виявили коронавірус. Турист - лікар з Італії - прибув на курорт разом зі своєю дружиною. В готелі він проживав протягом тижня, зараз його госпіталізували.

Це вже другий випадок захворювання, зафіксований на Канарських островах і третій - на території всієї Іспанії. Першим хворим на островах став турист із Німеччини, який відпочивав на острові Ла Гомера. Його вже виписали, проте поки що він залишається в карантинній зоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хворого на ГРВІ, який контактував в Угорщині з китайцем, госпіталізували на Закарпатті, - ЗМІ

На сьогодні кількість тих, що заразилися на коронавірус COVID-19 в Китаї, де було зареєстровано перший спалах захворювання, перевищила 77 тисяч. За добу в цій країні від раніше невідомої хвороби померли 71 осіб. За межами Китаю було інфіковано понад 2400 осіб, з них 229 хворих перебувають в Італії. Загалом хвороба забрала понад 2700 життів.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100