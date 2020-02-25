Цього року Рада планує ухвалити медичний і цифровий кодекси, - Стефанчук

Про це депутат сказав на Форумі реформ у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Перший блок - зміни до Конституції України. Це скорочення депутатів до 300, законодавча ініціатива народу України. Ще одна ініціатива, яку зараз обговорюють, - питання децентралізації. Наступні питання - пов'язані з кодифікацією, систематизацією законодавства", - сказав Стефанчук.

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Зокрема, планується ухвалити кодекс судоустрою, кодекс про адміністративні процедури, медичний кодекс, цифровий кодекс, кодекс електронних комунікацій, кодекс про адміністративні проступки. Також у планах - перегляд Цивільного кодексу, Житлового кодексу, Кримінального кодексу, Кодексу про надра.

Перший віцеспікер додав, що Рада також планує розглянути низку важливих законопроєктів, у тому числі про працю, медіа, медіацію, про групові позови, одноразове декларування активів фізичних осіб, про страхову медицину, про лобіювання та ін.





Нагадаємо, що на цей момент Верховна Рада розглядає законопроєкт про ринок землі. Попередній кодекс - Виборчий - депутати ухвалювали понад два роки. У першому читанні його проголосували в листопаді 2017 року, а в другому - в липні 2019 року. Після цього він був ветований президентом Зеленським, і в підсумку кодекс ухвалили у зміненій редакції.