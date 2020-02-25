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25.02.20 11:49

Цього року Рада планує ухвалити медичний і цифровий кодекси, - Стефанчук

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук заявив, що одним із пріоритетів Верховної Ради в 2020 році буде ухвалення нових кодексів і рекодифікація старих.

Цього року Рада планує ухвалити медичний і цифровий кодекси, - Стефанчук

Про це депутат сказав на Форумі реформ у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Перший блок - зміни до Конституції України. Це скорочення депутатів до 300, законодавча ініціатива народу України. Ще одна ініціатива, яку зараз обговорюють, - питання децентралізації. Наступні питання - пов'язані з кодифікацією, систематизацією законодавства", - сказав Стефанчук.

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Зокрема, планується ухвалити кодекс судоустрою, кодекс про адміністративні процедури, медичний кодекс, цифровий кодекс, кодекс електронних комунікацій, кодекс про адміністративні проступки. Також у планах - перегляд Цивільного кодексу, Житлового кодексу, Кримінального кодексу, Кодексу про надра.

Перший віцеспікер додав, що Рада також планує розглянути низку важливих законопроєктів, у тому числі про працю, медіа, медіацію, про групові позови, одноразове декларування активів фізичних осіб, про страхову медицину, про лобіювання та ін.

Цього року Рада планує ухвалити медичний і цифровий кодекси, - Стефанчук 01
Цього року Рада планує ухвалити медичний і цифровий кодекси, - Стефанчук 02

Нагадаємо, що на цей момент Верховна Рада розглядає законопроєкт про ринок землі. Попередній кодекс - Виборчий - депутати ухвалювали понад два роки. У першому читанні його проголосували в листопаді 2017 року, а в другому - в липні 2019 року. Після цього він був ветований президентом Зеленським, і в підсумку кодекс ухвалили у зміненій редакції.

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