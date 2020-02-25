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25.02.20 12:00

21,7% українців підтримує "Слугу народу", 8,7% - ОПЗЖ, 6% - "ЄС", 5% - "Батьківщину", - КМІС опублікував електоральні симпатії населення. ІНФОГРАФІКА

Якби парламентські вибори відбулися в лютому 2020 року, то 21,7% українців підтримали б партію "Слуга народу".

21,7% українців підтримує "Слугу народу", 8,7% - ОПЗЖ, 6% - "ЄС", 5% - "Батьківщину", - КМІС опублікував електоральні симпатії населення. ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, інформує Цензор.НЕТ.

За даними дослідження, лідером електоральних симпатій є партія "Слуга народу", яку підтримує 21,7% українців.

8,7% опитаних заявили, що проголосували були за партію "Опозиційна платформа - За життя", 6,0% - за партію "Європейська Солідарність", 5,0% - за Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

Серед тих, хто визначився з вибором за "Слугу народу" проголосували б 39,1% опитаних, за "Опозиційну платформу - За життя" - 15,6%, за "Європейську Солідарність" - 10,8%, за "Батьківщину" - 9,0%.

Також читайте: Рейтинг партій: "Слуга народу" - 47,9%, ОПЗЖ - 14,4%, ЄС - 12%, "Батьківщина" - 8%, - опитування "Соцісу"

Опитування проводилося з 8 по 18 лютого. Методом особистого інтерв'ю опитано 2038 респондентів, які проживають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-ступінчастою стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України старше 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

21,7% українців підтримує Слугу народу, 8,7% - ОПЗЖ, 6% - ЄС, 5% - Батьківщину, - КМІС опублікував електоральні симпатії населення 01

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