Три кримінальні провадження відкрили в Києві через напади на поліцейських. Хуліганам загрожує до 5 років позбавлення волі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Близько півночі до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на території парку на вулиці Петрицького компанія молоді розпиває алкогольні напої та слухає гучну музику. На місце події оперативний черговий направив найближчий до місця події екіпаж патрульних.

Прибувши, поліцейські зробили зауваження та закликали припинити порушувати громадський порядок, на що один із молодиків почав нецензурно лаятися і штовхати патрульного. Аби вгамувати дебошира, працівники поліції застосували спецзасіб сльозоточивої дії, однак правопорушник поводився агресивно та кілька разів вдарив поліцейського. Правоохоронці, діючи у відповідності до Закону України "Про Національну поліцію", застосували до правопорушника заходи фізичного впливу та затримали його. Ним виявився раніше не судимий 24-річний місцевий мешканець", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що ще два випадки трапились у Оболонському та Шевченківському районах на вулицях Маршала Рокосовського та Бакінській. Під час відпрацювання викликів співробітники поліції намагались вгамувати чоловіків, які поводили себе агресивно, а у відповідь дебошири кинулися на правоохоронців із кулаками. Поліцейські припинили протиправні дії правопорушників та затримали їх. Фігурантами виявилися кияни, 1993 року народження".

За цими фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Фігурантам оголошено про підозру. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Поліція Києва наголошує, що правоохоронці у межах закону та наданих повноважень оперативно реагуватимуть та негайно припинятимуть будь-які протиправні дії громадян..

"Кожний, хто вчиняє правопорушення відносно поліцейських при виконанні службових обов’язків, нестиме за свої протиправні дії відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства", - додали у відомстві.

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