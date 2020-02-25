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25.02.20 12:32

Чиновники "Київміськсвітло" підозрюються в розкраданні 23 млн під час закупівлі ламп для вуличного освітлення

Прокурори Офісу генерального прокурора повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України) п'яти посадових осіб КП "Київміськсвітло".

Чиновники "Київміськсвітло" підозрюються в розкраданні 23 млн під час закупівлі ламп для вуличного освітлення

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.

За версією слідства, у 2018 році посадові особи КП "Київміськсвітло", ймовірно порушуючи законодавство, здійснили закупівлю в одному із ТОВ натрієвих ламп для вуличного освітлення за завищеними цінами.

Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих дій. Зокрема, проведено обшуки у фігурантів кримінального провадження, дві комплексні товарознавчі та судово-економічні експертизи КНДІСЕ, за результатами яких встановлено факт нанесення матеріальних збитків державі на суму понад 23 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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