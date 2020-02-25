За Зеленського на виборах президента готові проголосувати 44,2% українців, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає Цензор.НЕТ.

Серед тих, хто визначився з кандидатом і з припущенням, що відсоток людей, які зіпсують бюлетень, буде таким, як у першому турі президентських виборів 2019 року, за Володимира Зеленського проголосували б 44,2% опитаних, за Юрія Бойка - 13,1 %, за Петра Порошенка - 11,6%, за Юлію Тимошенко - 6,9%.

Порівняно з результатами першого туру виборів 2019 року рейтинг Зеленського зміцнився на 14 процентних пунктів, а рейтинг Бойка на 1,4. Водночас рейтинг п'ятого президента Порошенка послабився на 4,3 процентних пункти, а рейтинг Тимошенко - на 6,5.

Опитування проводилося з 8 по 18 лютого. Методом особистого інтерв'ю опитано 2038 респондентів, які проживають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-ступеневою стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, контрольованій українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

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