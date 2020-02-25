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25.02.20 12:51

Закон про нацменшини є одним із пріоритетів Ради, - "слуга народу" Совгиря

Законопроєкт про національні меншини і корінні народи є одним із пріоритетів для Верховної Ради.

Закон про нацменшини є одним із пріоритетів Ради, - "слуга народу" Совгиря

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це заявила на Форумі реформ "На шляху до Вільнюса" в Києві представниця Верховної Ради в Конституційному Суді, заступниця голови комітету з правової політики Ольга Совгиря.

Нардепка від "Слуги народу" нагадала, що Конституційний Суд розглядає закон про українську мову, ухвалений попереднім парламентом.

"Цей закон ухвалювалив розрахунку на те, що він діятиме у зв'язці із законопроєктом про національні меншини. Розроблення і ухвалення законопроєкту про національні меншини і корінні меншини також є одним з пріоритетних завдань парламенту 9-го скликання", - зазначила Совгиря.

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