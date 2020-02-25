Федина: Запрошую Зеленського на відкриту зустріч, щоб ми з Марусею змогли пояснити, чому так небезпечно дивитися в очі Путіну і бачити там любов

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявила парламентарій перед допитом у Державному бюро розслідувань щодо її висловлювань про президента Зеленський.

"Пан Зеленський так і не наважився зустрітися зі мною, наскільки я розумію, і з Марусею Звіробій також не наважився зустрітися. І тому сьогодні я ще раз звертаюся до президента Зеленського, якщо його настільки зачепили мої і Марусині слова, я запрошую на відкриту зустріч з усією пресою, щоб ми перед камерами проговорили те, що відбулося, і щоб ми з Марусею змогли пояснити, чому так небезпечно дивитися в очі Путіну і бачити там любов, чому так небезпечно не довіряти розвідці, чому так небезпечно ігнорувати обстріли на передовій", – сказала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДБР вручило підозру нардепці Федині в "погрозі вбивством президенту Зеленському". ФОТО

Нагадаємо, 26 листопада 2019 року слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та учасниці бойових дій Марусі Звіробій.

5 лютого в Офісі Генпрокурора повідомили, що нардепку Федину викликають у ДБР для вручення повідомлення про підозру.

27 жовтня 2019 року вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.