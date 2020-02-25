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25.02.20 13:12

Найманці РФ активізували нічне ведення розвідки позицій підрозділів ОС, - ГУР

Командування російсько-окупаційних військ активізувало ведення розвідки позицій підрозділів Об’єднаних сил, особливо у нічний час.

Найманці РФ активізували нічне ведення розвідки позицій підрозділів ОС, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Згідно з даними української розвідки, противник напрацьовує практику забезпечення дій кожної розвідувально-диверсійної групи вогневою підтримкою артилерійського або мінометного підрозділу, що взаємодіє з нею.

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У такий спосіб окупанти намагаються підвищити рівень узгодженості дій розвідувальних і артилерійських підрозділів з виявлення цілей для негайного нанесення точних артилерійських ударів по об’єктах Об’єднаних сил.

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