Зеленський доручив обмежити імпорт вугілля та електроенергії: "Спочатку наше вугілля, наші шахтарі, наша електроенергія"

"Про який імпорт може йтися, коли країни, з яких ми імпортуємо, не пускають нас на свої ринки?", - сказав глава держави на нараді працівників вугільної галузі в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому він зазначив, що імпорт можливий виключно щодо певних марок вугілля, які не видобуваються всередині країни.

"Тому спочатку наше вугілля, наші шахтарі, наша електроенергія", - підкреслив Зеленський, резюмувавши, що імпорту немає місця в українській вугільній галузі.

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