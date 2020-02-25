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25.02.20 13:10

Зеленський доручив обмежити імпорт вугілля та електроенергії: "Спочатку наше вугілля, наші шахтарі, наша електроенергія"

Президент України Володимир Зеленський поставив перед міністром енергетики та захисту довкілля Олексієм Оржелем завдання обмежити імпорт вугілля та електроенергії.

Зеленський доручив обмежити імпорт вугілля та електроенергії: "Спочатку наше вугілля, наші шахтарі, наша електроенергія"

"Про який імпорт може йтися, коли країни, з яких ми імпортуємо, не пускають нас на свої ринки?", - сказав глава держави на нараді працівників вугільної галузі в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому він зазначив, що імпорт можливий виключно щодо певних марок вугілля, які не видобуваються всередині країни.

"Тому спочатку наше вугілля, наші шахтарі, наша електроенергія", - підкреслив Зеленський, резюмувавши, що імпорту немає місця в українській вугільній галузі.

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