Зеленський доручив провести повний аудит вугільних підприємств: Термін "смотрящі" за шахтами має зникнути разом із самими "смотрящими", - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив на Всеукраїнській раді працівників вугільної промисловості.

За словами Зеленського, за 15 років дотації держави становлять майже 75 млрд грн. Також за ці 15 років борги держави перед підприємствами зросли до 28 млрд грн.

"Дивна формула, за якою держава вкладає гроші, а в підсумку отримує збитки. Ми чудово розуміємо, хто є бенефіціарами цієї формули, і прекрасно розуміємо її складові. І корупція, і неефективне управління, і багато чого, і імпорт... Термін "смотрящі" за шахтами, до речі, має зникнути разом із самими "смотрящими", - наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що саме корупція на шахтах стала результатом такої ситуації.

"Я доручаю пану Оржелю в найкоротші терміни провести повний фінансовий і кадровий аудит вугільних підприємств. Відзвітувати публічно і передати результати аудиту в правоохоронні органи", - додав президент.

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