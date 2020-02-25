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25.02.20 13:35

Шість із 39 українців у провінції Хубей хочуть евакуюватися в Україну, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що шість із 39 українців, які залишилися в Ухані та провінції Хубей після першої евакуації, виявили бажання евакуюватися в Україну.

Шість із 39 українців у провінції Хубей хочуть евакуюватися в Україну, - МЗС

Про це сказав у коментарі начальник відділу менеджменту кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС України Максим Коваленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це насамперед ті, хто не зміг потрапити на борт літака під час попередньої евакуації, а також інші особи, які змінили свою думку", - сказав Коваленко.

Він уточнив, що громадян не допустили на борт літака у зв'язку з підвищеною температурою тіла, тому вони залишилися в Ухані, і посольство надає їм допомогу, зокрема фінансову, організаційну, сприяло в їхньому розселенні. За його словами, стан здоров'я людей задовільний, і поки тести на можливу наявність у них коронавірусу не підтвердилися.

"На цей момент посольство України в Китаї, а також генеральні консульства України в Гуанчжоу і Шанхаї проводять постійний моніторинг в консульських округах, на які розділена повністю вся КНР, щодо бажання громадян України залишити територію Китаю, а також виявлення інших можливих потреб і допомоги", - додав він.

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