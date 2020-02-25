В Україні створять державний комітет з вугільної промисловості, - Зеленський

Про це на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зокрема, Зеленський підтримав ідею створення такого комітету.
"Ми підтримуємо вашу пропозицію створити Держкомітет з вугільної промисловості. Обов'язково це зробимо. Не переживайте, я ж не Хрущов, я вас уважно слухав", - сказав Зеленський у відповідь на виступи учасників наради.
Він також додав, що попросить міністра інфраструктури в рамках кампанії з будівництва доріг в 2020 році звернути увагу на дороги до невеликих шахтарських містечок.