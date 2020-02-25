Обсервація в "Нових Санжарах" не заважає керувати роботою міністерства, - Скалецька

У цьому сама міністерка запевнила під час включення в ефірі телеканалу "Наш".

Скалецька наголосила, що ефективність роботи визначається не стінами, а здатністю ухвалювати рішення незалежно від місця перебування.

"Сидіння на кріслі у кабінеті не означає, що рішення не можуть прийматися в інший спосіб. Вони приймаються мною в комунікації зі всією командою, з заступниками, які є фахівцями, які є на місці. Кожен курує свій напрям", - сказала міністерка.

Так само відбувається і у тих випадках, коли міністр перебуває у відрядженні за кордоном або на території України. "Ніхто раніше не стежив, скільки часу я проводжу у стінах Міністерства, а скільки поза ним. Але Міністерство працювало і буде працювати", - додала Скалецька.

Нагадаємо, міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька з п'ятниці, 21 березня, перебуває разом із громадянами, евакуйованими з Китаю, на обсервації у санаторії "Нові Санжари". Напередодні вона заявила, що не бачить підстав продовжувати термін обсервації більш ніж на 14 днів.