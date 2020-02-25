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25.02.20 14:03

Інфекційна лікарня для лікування, санаторій "Немирів" - для обсервації: на Львівщині обрали дві медустанови на випадок спалаху коронавірусу

У Львівській області визначено медичні установи, в яких утримуватимуть хворих у разі спалаху коронавірусу.

Інфекційна лікарня для лікування, санаторій "Немирів" - для обсервації: на Львівщині обрали дві медустанови на випадок спалаху коронавірусу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив на брифінгу голова Львівської ОДА Максим Козицький.

"Львівська обласна інфекційна лікарня буде основною, в якій будуть лікувати людей на випадок зараження коронавірусом. Санаторій "Немирів" стане місцем обсервації, тобто там будуть люди, у яких, можливо, був контакт у місцях поширення коронавірусу", - розповів Козицький.

Перший заступник голови Львівської облради Богдан Гагалюк повідомив, що з бюджету області на заходи з недопущеннюя коронавірусу виділено 25 млн грн.

Водночас, в.о. директора департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Андрій Сасько повідомив, що сьогодні у Львівській області не зафіксовано підтверджені випадки захворювання коронавірусом Covid-19.

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Головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко розповів, що лікарня забезпечена всіма необхідним засобами і препаратами і може прийняти до 300 хворих на коронавірус.

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