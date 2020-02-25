Гончарук оголосив про перезавантаження ДФС: Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Раніше сумлінний бізнес потерпав від податківців, які при цьому не помічали тіньові схеми. Це явище припиняємо раз і назавжди — в органах Державної фіскальної служби України не повинно залишитися жодного корумпованого працівника, включаючи найвище керівництво.

Плюс, підхід до роботи з бізнесом буде цілком іншим — чесні підприємці зможуть працювати спокійно, а злочинці — будуть покарані", - зазначив Гончарук, підкресливши, що ці завдання він поставив новопризначеному главі ДФС Сергію Солодченку.

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"Очікую швидких і якісних результатів", - резюмував прем'єр.