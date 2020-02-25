Зеленський запропонував ДТЕК Ахметова купити Центренерго разом з неприбутковими держшахтами: Якщо АМКУ буде проти, я з ними поговорю, і вони будуть за

Про це він повідомив на нараді з профспілками гірників 25 лютого в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами Зеленського, інвестор має бути сильний і надійний, на кшталт енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова.

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Зеленський звернувся до глави холдингу Максима Тимченка, чи готовий ДТЕК взяти участь у приватизації. На що Тимченко відповів, що зараз не готовий сказати, чи цікаво це компанії. Він також зазначив, що Антимонопольний комітет (АМКУ), найімовірніше, буде проти цього.

"Якщо говорити про приватизацію Центренерго, то треба говорити з неприбутковими шахтами, я думаю це чудова ідея ... Тут, до речі, пан Тимченко (Максим Тимченко, генеральний директор ДТЕК. - Ред.) ... у мене до вас питання: будете приватизувати неприбуткові шахти?" - заявив Зеленський.

"Якщо ви будете готові, і як ви кажете, АМКУ буде проти, я з ними поговорю, і вони будуть за", - пожартував президент.

Далі Зеленський зазначив, що ДТЕК мають допомогти державі знайти сильних партнерів у вугільній галузі, які зможуть приватизувати і вкладати гроші в модернізацію шахт.