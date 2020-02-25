"Ніякого політичного тиску в цій справі немає", - МВС про обшуки в активістів Українського кіберальянсу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

Оперативний супровід у провадженні здійснюють працівники Департаменту кіберполіції та СБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом одеської місцевої прокуратури №2.

"У жовтні минулого року невідомі здійснили несанкціоноване втручання до інформаційних систем ТОВ "Міжнародний Аеропорт "Одеса". Вказана подія була кваліфікована за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку).

В ході досудового розслідування були встановлені особи, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення. Зараз у фігурантів тривають санкціоновані обшуки, в ході яких вилучається технічне обладнання, за допомогою якого, імовірно, вчинявся цей злочин. Усе вилучене буде направлено на експертизу", - сказано в повідомленні.

У поліції зазначили, що зазначені діяння караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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У свою чергу, представник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко відкинув закиди про політичний тиск в цій справі.

"Ніякого політичного тиску в цій справі немає. Є заява Одеського аеропорту, яка була направлена в поліцію. Розслідуючи це кримінальне провадження в поліції з'явилися обґрунтовані підозри вважати, що за місцем цих обшуків можуть перебувати матеріали, а також інша інформація, яка має значення для розкриття цього кримінального провадження. <...> Ми не говорили, що вони підозрювані чи обвинувачені. Щоб точно розслідувати, хто влаштував таке втручання на об'єкт критичної інфраструктури треба провести ці слідчі дії. Вони були санкціоновані судом - законно, спокійно", - пояснив він.

Зазначимо, що на сайті поліції не повідомляється, у кого саме проводять обшуки, проте раніше ГО "Український кіберальянс" повідомила, що поліція проводить обшуки за місцем реєстрації трьох громадських активістів та співзасновників організації.