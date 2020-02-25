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25.02.20 14:56

Прокуратура вручила ексмеру Ірпеня Карплюку обвинувальний акт: йому загрожує до 8 років в'язниці, - ЗМІ

24 лютого Ірпінська місцева прокуратура вручила ексмеру Ірпеня Володимиру Карплюку обвинувальний акт і передала його до Ірпінського суду.

Прокуратура вручила ексмеру Ірпеня Карплюку обвинувальний акт: йому загрожує до 8 років в'язниці, - ЗМІ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Громаді Приірпіння" повідомив керівник Києво-Святошинської місцевої прокуратури Юрій Дмитрунь.

"Підозру йому оголосила Генеральна прокуратура, але провадження було розпочате в нас. Минулого року Генеральна прокуратура його витребувала, змінила підслідність за головним слідчим управлінням Нацполіції. У поточному році вони передали кримінальне провадження до Ірпінського відділу поліції, нагляд у формі процесуального керівництва почали здійснювати прокурори Ірпінського відділу місцевої прокуратури", – розповів Дмитрунь.

За його словами, Карплюк обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 ККУ – привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Ця стаття передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.

Зазначається, що йдеться про розтрату 250 тис. грн під час будівництва в Ірпені парку "Центральний".

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Про вручення обвинувачення Карплюку також повідомила представниця партії "Голос" Михайлина Скорик-Шкарівська.

"Ексмер Ірпеня Володимир Карплюк отримав перший цього року обвинувальний акт ... Тепер важливо, щоб також запрацювали суди, бо обвинувачення - це ще не відповідальність", - написала вона.

Прокуратура вручила ексмеру Ірпеня Карплюку обвинувальний акт: йому загрожує до 8 років вязниці, - ЗМІ 01

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