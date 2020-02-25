Спецсканерів і тепловізорів в аеропорту немає: ніяких розпоряджень про обов'язкові перевірки пасажирів нам не направляли, - пресслужба аеропорту "Київ"

Як повідомили "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі аеропорту "Бориспіль", станом на 14:00 вівторка, представник санітарно-контрольного пункту МОЗ в обов'язковому порядку зустрічає лише рейси, що прибувають з Італії, передає Цензор.НЕТ.

"Спецсканерів і тепловізорів в аеропорту немає. З боку держави ніякого спеціального контролю в зв'язку з епідемією коронавірусу ні на рейсах з Італії, ні на рейсах з інших країн не забезпечено. Ніяких розпоряджень про обов'язкові перевірки пасажирів нам не направляли", - повідомила агентству керівник пресслужби міжнародного аеропорту "Київ" ім. Сікорського Галина Богданенко.

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За її словами, в аеропорту "Київ" в штатному режимі працює санітарно-карантинний пункт, що перебуває в підпорядкуванні Лабораторного центру МОЗ на повітряному транспорті.

"Цей пункт працює штатно, згідно з усіма процедурами і відповідно до українського законодавства. Фахівці санітарно-карантинного пункту прибувають до місця посадки літака, тільки якщо отримують сигнал від екіпажу, що на борту перебуває пасажир, чий стан здоров'я викликає побоювання", - пояснила Богданенко.

Як повідомлялося раніше, влада запевнила, що пасажирам, які прибувають з Італії в "Бориспіль" і "Жуляни", будуть міряти температуру.