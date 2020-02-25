У РНБО є списки всіх українських громадян, які отримали незаконні паспорти РФ, - Данілов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інтерв'ю "LIGA.net" заявив секратар РНБО Олексій Данілов.

"Ми уважно стежимо за кількістю паспортів, які видаються Російською Федерацією. Це не перший приклад. Вони так робили під час грузинської війни і молдавського процесу. Вони шантажують людей, які працюють на території Донецької та Луганської областей. Платять зарплату і говорять:"Якщо ви не отримаєте паспорта, ми вам не будемо платити гроші". Це суцільний шантаж з боку РФ", - зазначив він.

Данілов зазначив, що російський народ терпить, що у нього забирають гроші.

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"У Радянському Союзі ми допомагали всім в Африці. Чим це закінчилося, відомо. Тепер вони "допомагають" Осетії, Абхазії. Там невеликі суми. А на території Криму, Донецької та Луганської областей вони змушені виплачувати шалені гроші. Мільярди доларів Путін витрачає для утримання цих територій. ... На сьогодні це близько 156 000 паспортів", - додав він.

За словами Данілова, українська влада фізично не може на це вплинути.

"На сьогодні ми розробляємо певні пропозиції, що б ми мали робити. У нас, до речі, є списки всіх українських громадян, які отримали ці паспорти", - повідомив він.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 24 квітня 2019 року підписав указ, що дає можливість жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України право отримати громадянство РФ у спрощеному порядку.