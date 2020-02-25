В Ірані від коронавірусу померли 15 осіб

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це в ефірі державного телебачення заявив представник міністерства охорони здоров'я Ірану.

Загалом у країні підтвердили 95 випадків захворювання на новий китайський коронавірус.

21 лютого представник іранського Міністерства охорони здоров'я Міну Мохраз заявив, що коронавірус міг потрапити в країну через китайських працівників у Кумі. Китайська компанія зводить у цьому регіоні сонячну електростанцію.

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На сьогодні кількість захворілих на коронавірус COVID-19 у Китаї, де було зареєстровано перший спалах захворювання, перевищила 77 тисяч. За останню добу в цій країні від раніше невідомої хвороби померла 71 особа. За межами Китаю було інфіковано понад 2400 осіб, з них 229 хворих перебувають в Італії. Загалом хвороба забрала понад 2700 життів.