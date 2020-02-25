Близько десятка жителів Нових Санжар прийшли з гуманітарною допомогою до намету Червоного Хреста, - радник глави МВС Варченко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко під час брифінгу щодо евакуйованих з Уханя громадян України та іноземців в Нових Санжарах Полтавської області.

"Новосанжарці, десь піддавшись миттєвому запамороченню в окремо взятий день лютого місяця 2020 року, зараз активно разом з усіма іншими громадянами, які хочуть допомогти, виявляють своє "велике серце" та "широку душу", - заявив він.

За словами Варченка, понад 30 жителів Полтавської області, із них - близько десятка - це жителі Нових Санжар зі своєю гуманітарною допомогою прийшли до намету Червоного хреста і "намагаються чимось допомогти".

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

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Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.

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