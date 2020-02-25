Україна виступає за створення міжнародної платформи з кримського питання, - Пристайко в ООН

Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ.
"Впродовж довгих 6 років Кримський півострів перетворюється на острів тиранії, де у рамках репресивної кампанії проти кримськотатарського народу можуть навіть заборонити відвідувати літню матір", - підкреслив Пристайко.
Він зазначив, що в питанні відстоювання прав людини в Криму з Україною солідарні європейські країни.
"Разом з учасниками міністерської панельної дискусії на полях 43-ї сесії Ради ООН з прав людини міністрами Польщі Яцеком Чапутовичем, Литви Лінасом Лінкявічюсом і Латвії Едгаром Рінкевичсом єдині у вимогах до РФ покласти край порушенням прав людини в Криму і звільнити всіх українських політичних заручників", - зазначив міністр.
На думку Пристайка, на шляху вирішення проблеми необхідно широко її обговорювати.
"Створення міжнародної платформи для обговорення кримського питання - нагальна потреба", - упевнений він.