Тест-системи діагностики коронавірусу поки не розподілили по регіонах, - ЦГЗ

Про це він повідомив у ході брифінгу в Нових Санжарах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Тест-системи розподілять протягом двох-трьох днів. Однак не у всіх областях є необхідне обладнання, тому регіони, куди не розподілять тест-системи, зможуть провести необхідне обстеження на національному рівні", - сказав він.

Нагадаємо, 20 лютого голова комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що в Україні є достатньо тест-систем в разі першої хвилі коронавірусу.

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