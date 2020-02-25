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25.02.20 15:36

Тест-системи діагностики коронавірусу поки не розподілили по регіонах, - ЦГЗ

Виконувач обов'язків генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Ігор Кузін заявив, що тест-системи діагностики коронавірусу поки не розподілили по регіонах.

Тест-системи діагностики коронавірусу поки не розподілили по регіонах, - ЦГЗ

Про це він повідомив у ході брифінгу в Нових Санжарах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Тест-системи розподілять протягом двох-трьох днів. Однак не у всіх областях є необхідне обладнання, тому регіони, куди не розподілять тест-системи, зможуть провести необхідне обстеження на національному рівні", - сказав він.

Нагадаємо, 20 лютого голова комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що в Україні є достатньо тест-систем в разі першої хвилі коронавірусу.

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