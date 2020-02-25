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25.02.20 15:59

Потрібно максимально відверто говорити шахтарям, що їхнє виробництво нерентабельне: простіше спалювати газ, ніж видобувати вугілля, - Оржель

Через значне зниження ціни на газ його використання є вигіднішим, ніж видобуток вугілля, вважає міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

Потрібно максимально відверто говорити шахтарям, що їхнє виробництво нерентабельне: простіше спалювати газ, ніж видобувати вугілля, - Оржель

"Потрібно максимально відверто говорити з людьми, що працюють важкою працею шахтаря, про те, що їхнє виробництво нерентабельне. З тією ціною, яка буде на газ влітку, простіше спалювати газ, ніж видобувати вугілля", - заявив він на Ukrainian energy forum 2020 у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас, вважає він, зниження ціни на газ дозволить ухвалювати важливі рішення в енергетичному секторі, зокрема, про відмову від субсидування населення щодо споживання газу.

"Це (зниження ціни газу. - Ред.) дає шанс відмовитися від субсидованої ціни на газ. Ми маємо дуже важливий історичний момент, щоб цим скористатися. Щоб українці відчули перевагу ринкової ціни, щоб ми перестали політично впливати на ціну. І ми не дивимося тільки на ціну газу, але і на ціну електроенергії", - сказав Оржель.

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При цьому він зазначив: низька ціна газу може стати чинником, що сприяє відмові інвесторів від вкладення грошей у видобуток цього ресурсу, в той же час дасть можливість будувати газову генерацію для балансування поновлюваних джерел енергії.

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