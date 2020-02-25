У Раді розробляють стратегію у сфері охорони здоров'я України до 2030 року, - "слуга народу" Радуцький

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив народний депутат, глава комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

"По-перше, стратегії не існувало ... Остання стратегія була в 2016 році ще за Квіташвілі (глава МОЗ із 2014 по 2016. - Ред.). По-друге, стратегія, яка сьогодні розробляється, вона розробляється до 2030 року", - сказав він на "Форумі реформ: на шляху до Вільнюса" в Києві у вівторок.

Також Радуцький розповів про ініціативи очолюваного ним комітету в сфері охорони здоров'я України.

"Що стосується того, що робимо, що плануємо робити. Перехід орієнтації системи охорони здоров'я з політики лікування до політики запобігання захворюванню. Це перше. Друге - це відродження конкуренції. Немає різниці, яка форма власності закладу, вони мають між собою конкурувати якістю послуг, ціною послуг", - пояснив нардеп.

За його словами, триває робота над забезпеченням рівного доступу всіх громадян України до медицини, так звана Universal coverage.

"Максимальне покриття для всіх громадян України за тими гарантованими медичними пакетами, які розробляються НСЗУ", - зазначив Радуцький.

Радуцький повідомив, що майже готовий новий закон про громадське здоров'я, у якому йдеться про запобігання захворюванням, епідеміологічний контроль. А у співпраці з ЄС ведеться робота з підготовки нового закону "Про ліки та лікарські засоби", який на 99% буде скопійований із 83-ї директиви ЄС.

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