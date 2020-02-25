Працівники авіакомпанії брали участь у схемі нелегального ввезення в Україну електротехніки і продавали її за підробленими документами, - СБУ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, в злочині брав участь персонал однієї з авіакомпаній.

"У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що троє фігурантів справи під час регулярних авіарейсів до однієї з країн Перської затоки скуповували та ввозили в Україну великі партії несертифікованої електронної продукції відомих світових брендів.

Після переправлення товару в Україну члени екіпажу реалізовували продукцію без обов’язкової сертифікації за підробленими документами через мережу торговельних закладів у Києві та інших регіонах країни", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вилучили незаконно ввезену продукцію, зокрема, смартфони, підроблені товарно-супровідні документи, готівку, а також платіжні картки банків-нерезидентів, з використанням яких здійснювались фінансові оборудки.

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Організатору схеми здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочину. Триває досудове слідство