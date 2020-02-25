Перші результати тестування на коронавірус евакуйованих з Уханя українців оприлюднять завтра, - радник прем'єра Турупалов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це він повідомив під час брифінгу щодо евакуйованих з Уханя громадян України та іноземців у Нових Санжарах Полтавської області.

"Сьогодні шостий день обсервації, на об'єкті у нас все в порядку, все йде в штатному режимі, всі почуваються добре, підвищень температури немає. Сьогодні вранці був скринінг, у нас все добре", - заявив Турупалов.

"Сьогодні ми закінчили відбирати проби для тестів у 100% людей, які були залучені, - це не тільки люди, які були евакуйовані з Китаю, а також обслуговуючий їх персонал, служби ДСНС, Нацгвардія, поліція ... Сьогодні результати були передані в лабораторію. Завтра ми очікуємо результати тестів у громадян, у яких вони були взяті напередодні, і проінформуємо вас про це", - підкреслив він.

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Також Турупалов зазначив, що ніяких позаштатних ситуацій у Нових Санжарах немає.

Крім того, радник прем'єр-міністра зазначив, що в Україні зараз не зареєстровано жодного випадку коронавірусу, і уряд тримає ситуацію повністю під контролем як в Нових Санжарах, в зоні обсервації, так і на кордонах і всередині країни.

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.

Всього на обсервації перебуває 94 людини – включно з екіпажем і супроводжувальними особами.