За шість років війни на Донбасі загинули понад 3 350 мирних жителів, понад 7 тисяч - були поранені, - ООН

Про це заявив заступник глави Моніторингової місії ООН з прав людини Бенжамін Моро під час міжнародної конференції "Захист мирного населення в умовах збройного конфлікту" в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За 6 років більш як 3 350 мирних жителів було вбито. Понад 7 тисяч осіб дістали поранення. Серед них - 147 дітей загинули, поранено 383 дитини", - заявив Моро.

Представник моніторингової місії ООН наголосив, що уряд України мусить реалізовувати план заходів щодо компенсацій жертвам конфлікту. "Необхідно поважати потреби жертв такого конфлікту. Також пам'ятати про майбутнє країни, про необхідність розбудовувати мир надалі, про здійснення соціальних виплат - це теж необхідно. Уряд має забезпечити це незалежно від того, чи знаходяться його громадяни в Донецьку чи у Севастополі", - наголосив Моро.

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