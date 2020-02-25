Повернення окупованих Криму і Донбасу однаково пріоритетні для України, - Разумков

"Безумовно, буде різний підхід до вирішення цих питань, але для нас вони однаково пріоритетні. Адже і там, і там наші громадяни, наші землі", - сказав Разумков на зустрічі з президентом Латвії Егілсом Левітсом у вівторок у Ризі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

Разумков подякував Левітсу за готовність Латвії на міжнародній арені підтримувати Україну в її боротьбі за територіальну цілісність і суверенітет.

"Там, де не може говорити Україна, - говорить Латвія. Там, де не чути один голос, - почують декілька. Ми відчуваємо підтримку Латвійської Республіки в рамках роботи ПАРЄ, ООН та інших міжнародних організацій, і це дуже важливо для України", - зазначив голова парламенту.

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Спікер українського парламенту висловив президенту Латвії подяку за підтримку України на шляху до членства в НАТО. "Ми співпрацюємо на користь не тільки України, але і всієї Європи, і робимо все залежне від нас для збереження демократичних принципів", - зазначив Разумков.

У свою чергу Левітс висловив надію, що цей візит дасть позитивний імпульс взаєминам між державами. Зокрема, він акцентував на необхідності розвивати співпрацю в рамках Східного партнерства.

На що Разумков сказав, що цей напрям є важливим для України. "Сподіваюся, якісна комунікація на рівні дипломатичних місій, парламентаріїв і чиновників дозволить поглибити співпрацю між нашими країнами", - зазначив він.

Як повідомлялося, Разумков перебуває 24-25 лютого з офіційним візитом в Латвії, після завершення якого вирушить з візитом до Естонії.