До 2021 року в українських цирках не буде тварин і ця заборона буде законодавчою, - Мінкультури

Про це повідомляє пресслужба Міністерства на сторінці в мережі FFacebook, передає Цензор.НЕТ.

"До 2021 року в українських цирках не буде тварин і ця заборона буде законодавчою. Це принципово і для тварин, і для людей, бо усі заслуговують гуманного ставлення", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що Україна впевнено рухається до переліку цивілізованих країн, де використання тварин в циркових-розважальної діяльності заборонено повністю або частково.

Такий законопроєкт підготовлений і зараз проходить громадське обговорення.

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