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25.02.20 17:38

Низькі ціни на газ у Європі збережуться ще 2-3 роки, - Коболєв

У Нафтогазі очікують, що низькі ціни на природний газ в Європі збережуться впродовж найближчих 2-3 років.

Низькі ціни на газ у Європі збережуться ще 2-3 роки, - Коболєв

Про це заявив глава правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв під час Українського енергетичного форуму в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Коболєв підкреслив, що падіння цін пов'язане з надлишком пропозиції зрідженого газу на світовому ринку.

"Влітку проводяться великі обсяги, які ніде зберігати. Є обмежені сховища в Європі, споживачі в Азії не можуть їх зберігати, оскільки у них немає таких сховищ, а споживання падає", - зазначив він.

У результаті, весь цей газ іде на європейський ринок, де створюється надлишок пропозиції, і ціна провалюється до дуже низького рівня. За словами Коболєва, ця тенденція зберігатиметься впродовж кількох наступних років.

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