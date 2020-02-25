Зеленського не запрошували на парад 9 травня до Москви, - Офіс президента

Про це йдеться у відповіді Департаменту доступу до публічної інформації Офісу президента на запит "УП", передає Цензор.НЕТ.

"За результатами аналізу реєстраційно-довідкової бази вхідної службової кореспонденції, здійсненого Департаментом документального забезпечення Офісу президента України, запитуваний документ (запрошення – УП) відсутній", - цитує видання відповідь ОП.

Зазначається, що прохання прокоментувати пропозицію депутата Верховної Ради від партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадима Рабіновича направити парламентську делегацію до Москви на 9 травня Офіс президента залишив без відповіді.

Видання нагадує, що у серпні 2019 року помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що Кремль направить президенту України Володимиру Зеленському запрошення на святкування 75-річчя перемоги у "Великій вітчизняній війні" 9 травня 2020 року.

Нагадуємо, 17 лютого 2020 року депутат Верховної Ради від ОПЗЖ Вадим Рабінович запропонував сформувати парламентську делегацію до Москви для участі у параді до 75-річчя перемоги у Другій світовій війні. Нардеп від "Слуги народу" Віталій Безгін назвав зневагою до України і її воїнів пропозицію нардепа з фракції ОПЗЖ Вадима Рабіновича сформувати делегацію Верховної Ради для участі в параді в Москві 9 травня.

Партія п’ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" вимагала від президента Володимира Зеленського заяви, чи планує він їхати до Москви на парад 9 травня.

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович застерігав від участі в російському "побєдобєсії" 9 травня, мовляв парад на Красній площі Росія використає для досягнення своїх політичних цілей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мюнхенський план з "12 кроків" і пропозиція ОПЗЖ відправити делегацію на парад 9 травня до Москви - це одна кремлівська спецоперація, - Кондратюк. ФОТО